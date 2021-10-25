27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
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Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
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Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
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Ювентус --
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Серьезные проблемы: фанаты Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения в Эль-Класико

25 октября, 21:54
Руководство каталонского клуба осудило действия болельщиков команды, которые атаковали авто главного тренера

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Десятки поклонников Барселоны собрались у стадиона "Камп Ноу" после матча с Реалом (1:2) и попытались остановить автомобиль с главным тренером Рональдом Куманом. Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

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Недовольные фанаты свистели, выкрикивали ругательства и били по капоту, вынуждая специалиста покинуть транспортное средство. В итоге Куману все же удалось уехать.

"Барселона публично осуждает жестокие и презрительные действия, с которыми столкнулся наш тренер при выезде с "Камп Ноу". Клуб примет меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные события не повторялись", – говорится в твиттере каталонского клуба.

Куман проиграл три первых Эль-Класико в качестве главного тренера Барселоны. Этого не происходило с тренерами каталонской команды с 1940 года.

Барселона после поражения от Реала опустилась на девятое место в чемпионате Испании.

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