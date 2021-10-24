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Кумана ждет отставка? Барселона проиграла Реалу четвертое Эль Класико подряд

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 19:36
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Каталонская команда два с половиной года не может одержать победу в принципиальном противостоянии
Реал одержал победу в испанском Эль Классико
Реал одержал победу в испанском Эль Классико / Фото: Коллаж: Сегодня

В главном поединке мирового футбола Барселона принимала Реал. Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

Счет в матче на 32-й минуте открыл защитник Реала Давид Алаба, которому ассистировал нападающий Родриго.

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В добавленное ко второму тайму время второй гол в ворота Тер Штегена забил полузащитник "сливочных" Лукас Васкес.

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Гол Серхио Агуэро на седьмой компенсированной минуте лишь подсластил горечь поражения Барселоны.

Каталонская команда два с половиной года не может одержать победу в принципиальном противостоянии. "Сливочные" оказались сильнее в четырех последних Эль-Класико.

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Не исключено, что это поражение может привести к отставке главного тренера Барселоны Рональда Кумана, поскольку каталонская команда после первой четверти чемпионата не входит в еврокубковую зону, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице.

Мадридский Реал набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу в Ла Лиге.

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