Срібний успіх Бех-Романчук! Українська легкоатлетка здивувала світ у новій дисципліні

Марина Бех-Романчук взяла срібло на ЧС-2022 у Сербії / Фото: Getty Images

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук вчинила справжній фурор на ЧС-2022 з легкої атлетики у Белграді. Змінивши спеціалізацію зі стрибка у довжину на потрійний стрибок, українська спортсменка витягла щасливий білет.

Дебют на міжнародних змаганнях у новій дисципліні став більш ніж успішним. Бех-Романчук показала другий результат серед усіх учасниць. Результат 14,74 метра подарував українці срібло.

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Переможницею без шансів для суперниць стала представниця Венесуели Юлімар Рохус, показавши результат рівно на 1 метр краще за Бех-Романчук.

Білград. ЧС-2022. Потрійний стрибок. Жінки. Результати:

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Юлімар Рохус (Венесуела) – 15.74 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,74 м Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14,62 м

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Учора золото чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні виграла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. Українка присвятила це золото усім своїм землякам.