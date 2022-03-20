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Серебряный успех Бех-Романчук! Украинская легкоатлетка удивила мир в новой дисциплине

20 марта, 16:12
Марина Бех-Романчук стала второй в тройном прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении

Марина Бех-Романчук взяла серебро на ЧМ-2022 в Сербии / Фото: Getty Images

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук устроила настоящий фурор на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Белграде. Изменив специализацию с прыжка в длину на тройной прыжок, украинская спортсменка вытянула счастливый билет.

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Дебют на международных соревнованиях в новой дисциплине стал более, чем успешным. Бех-Романчук показала второй результат среди всех учасниц. Результат 14,74 метра подарил украинке серебро.

Победительницей без шансов для соперниц стала представительница Венесуэлы Юлимар Рохус, показав результат ровно на 1 метр лучше Бех-Романчук.

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Белград. ЧМ-2022. Тройной прыжок. Женщины. Результаты:

  1. Юлимар Рохус (Венесуэла) – 15.74 м
  2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,74 м
  3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,62 м

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Вчера золото чемпионата мира по легкой атлетике в помещении выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Украинка посвятила это золото всем своим землякам.

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