Срібний стрибок Абраменка на Олімпіаді (відео)

Герой Пекіна-2022 - Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Поступившись китайцю Ці Гуанпу, але випередивши Іллю Бурова з команди РОК, українець Олександр Абраменко став срібним призером Пекіна-2022 у чоловічій акробатиці.

І найтитулованішим зимовим спортсменом в історії незалежної України – у Пхенчхані-2018 Абраменко був "золотим".

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"Цей стрибок був надскладний. П'ять гвинтів я робив на тренуваннях дев'ять разів. І приземлився добре тричі. Зараз на змаганнях теж припустився невеликої похибки при приземленні, побачив 116 балів і захвилювався, чи вистачить їх. Але коли стало зрозуміло, що я вже у трійці, то зрадів і розслабився. Почав думати про те, що це перша медаль, на яку так довго чекали українці".

Олександр Абраменко завоював срібну медаль на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

"Це підступний стрибок. У першому сальто – два гвинти, потрібно зробити чіткий відхід, інакше будуть проблеми при виконанні другого і третього сальто, і вже в кінці, коли ти знову робиш два гвинти, ти нічого не бачиш при приземленні. Це надточний стрибок, якщо щось зробив не так – виправити вже нічого неможливо".

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

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"У мене був 13-й нещасливий номер? Мені ще казали, що прапороносці не виграють медалі. Але я виграв. Прапор можна нести, не турбуючись за медалі", – сказав після свого срібла Олександр Абраменко.