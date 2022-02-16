Серебряный прыжок Абраменко на Олимпиаде (видео)

Герой Пекина-2022 - Александр Абраменко / Фото: Reuters

Уступив китайцу Ци Гуанпу, но опередив Илью Бурова из команды РОК, украинец Александр Абраменко стал серебряным призером Пекина-2022 в мужской акробатике.

И самым титулованным зимником в истории независимой Украины – в Пхенчхане-2018 Абраменко был "золотым".

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"Этот прыжок был сверхсложный. Пять винтов я делал на тренировках девять раз. И приземлился хорошо трижды. Сейчас на соревнованиях тоже допустил небольшую погрешность при приземлении, увидел 116 баллов и заволновался, хватит ли их. Но когда понял, что уже в тройке, то обрадовался и расслабился. Начал думать о том, что это первая медаль, которую так долго ждали украинцы".

Александр Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

"Это коварный прыжок. В первом сальто – два винта, нужно сделать четкий отход, иначе будут проблемы при исполнении второго и третьего сальто, и уже в конце, когда ты снова делаешь два винта, ты ничего не видишь при приземлении. Это сверхточный прыжок, если что-то сделал не так – исправить уже ничего нельзя".

Александр Абраменко / Фото: Reuters

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"У меня был 13-й несчастливый номер? Мне еще говорили, что знаменосцы не выигрывают медали. Но я выиграл. Флаг можно нести, не беспокоясь за медали", – сказал после своего серебра Александр Абраменко.