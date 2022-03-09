Сер Енді Маррей віддасть всі свої призові українським дітям

Маррей допоможе українським дітям / Фото: REUTERS

Легендарний британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі призові, які заробить за частину сезону-2022, що залишилася, у фонд UNICEF. Він забезпечує гуманітарною допомогою дітей в Україні.

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"Понад 7,5 мільйона дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей".

Дітям в Україні зараз потрібний мир" , – заявив Маррей і зробив пост в Twitter.

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Енді та його дружина Кім Сірс виховують трьох дочок та сина.

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Сер Енді Маррей – колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному розряді.

Загалом за кар'єру 11 разів грав у фіналах турнірів Великого шолома (як мінімум по разу на кожному з турнірів) та здобув три перемоги. Переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

2021 року Маррей заробив 514 тисяч доларів призових. Цього року у його активі вже 256 тисяч доларів.