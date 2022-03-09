Сэр Энди Маррей отдаст все свои призовые украинским детям

Маррей поможет украинским детям / Фото: REUTERS

Легендарный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд UNICEF. Тот обеспечивает гуманитарной помощью детей в Украине.

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"Более 7,5 миллиона детей находятся в зоне риска из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить неотложные медицинские товары и наборы для раннего развития детей.

Детям в Украине сейчас нужен мир", – заявил Маррей и сделал пост в Twitter.

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Энди и его супруга Ким Сирс воспитывают трех дочерей и сына.

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Сэр Энди Маррей – бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Всего за карьеру 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы. Победитель 49 турниров ATP (из них 46 в одиночном разряде).

В 2021 году Маррей заработал 514 тысяч долларов призовых. В этом году в его активе уже 256 тысяч долларов.