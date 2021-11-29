29 листопада 19:30
Олександрія 0
Зоря 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Семиразовий! Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" 2021 року!

Любомир Луканюк
29 листопада, 22:54
Аргентинський форвард цього року змінив Барселону на Парі Сен-Жермен, але гірше грати не став

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращих футболістів року. Найпрестижнішу нагороду виграв Ліонель Мессі.

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Головними конкурентами у боротьбі за "Золотий м'яч" були Ліонель Мессі та Роберт Левандовський. Мессі виграв Кубок Америки, Левандовський зібрав титули з Баварією та забив понад 40 голів у сезоні. Плюс в умі всі тримали 2020 рік, коли Роберт допоміг мюнхенцям виграти Лігу чемпіонів. Але тоді церемонію скасували через коронавірус.

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ТОП-10 у рейтингу за "Золотий м'яч"

  1. Ліонель Мессі
  2. Роберт Левандовський
  3. Жоржіньо
  4. Карім Бензема
  5. Н'Голо Канте
  6. Кріштіану Роналду
  7. Мохамед Салах
  8. Кевін де Брюйне
  9. Кіліан Мбаппе
  10. Джанлуїджі Доннарума

Хто найчастіше перемагав

Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" з урахуванням співробітництва з ФІФА є аргентинський нападник Ліонель Мессі. Знаменитий форвард має у своїй колекції сім нагород. На рахунку Кріштіану Роналду п'ять.

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Нагадаємо, що Кріштіану Роналду не поїхав на церемонію . Він назвав брехуном головного редактора France Football.