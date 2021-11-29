Семикратный! Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" 2021 года!

В Париже завершилась церемония награждения лучших футболистов года. Самую престижную награду выиграл Лионель Месси.
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Главными конкурентами в борьбе за "Золотой мяч" были Лионель Месси и Роберт Левандовски. Месси выиграл Кубок Америки, Левандовски собрал титулы с Баварией и забил более 40 голов в сезоне. Плюс в уме все держали 2020-й год, когда Роберт помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов. Но тогда церемонию отменили из-за коронавируса.
ТОП-10 в рейтинге за "Золотой мяч"
- Лионель Месси
- Роберт Левандовски
- Жоржиньо
- Карим Бензема
- Н'Голо Канте
- Криштиану Роналду
- Мохамед Салах
- Кевин де Брюйне
- Килиан Мбаппе
- Джанлуиджи Доннарума
Кто чаще всех побеждал
Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" с учетом сотрудничества с ФИФА является аргентинский нападающий Лионель Месси. Знаменитый форвард имеет в своей коллекции семь наград. На счету Криштиану Роналду пять.
Напомним, что Криштиану Роналду не поехал на церемонию. Он назвал лжецом главного редактора France Football.