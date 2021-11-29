29 ноября 19:30
Александрия 0
Заря 1
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Семикратный! Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" 2021 года!

Любомир Луканюк
29 ноября, 22:54
Аргентинский форвард в этом году сменил Барселону на Пари Сен-Жермен, но хуже играть не стал

В Париже завершилась церемония награждения лучших футболистов года. Самую престижную награду выиграл Лионель Месси.

Читайте также: Как 14 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Реклама

Главными конкурентами в борьбе за "Золотой мяч" были Лионель Месси и Роберт Левандовски. Месси выиграл Кубок Америки, Левандовски собрал титулы с Баварией и забил более 40 голов в сезоне. Плюс в уме все держали 2020-й год, когда Роберт помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов. Но тогда церемонию отменили из-за коронавируса.

Реклама

ТОП-10 в рейтинге за "Золотой мяч"

  1. Лионель Месси
  2. Роберт Левандовски
  3. Жоржиньо
  4. Карим Бензема
  5. Н'Голо Канте
  6. Криштиану Роналду
  7. Мохамед Салах
  8. Кевин де Брюйне
  9. Килиан Мбаппе
  10. Джанлуиджи Доннарума

Кто чаще всех побеждал

Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" с учетом сотрудничества с ФИФА является аргентинский нападающий Лионель Месси. Знаменитый форвард имеет в своей коллекции семь наград. На счету Криштиану Роналду пять.

Реклама

Напомним, что Криштиану Роналду не поехал на церемонию. Он назвал лжецом главного редактора France Football.