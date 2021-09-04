4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Сім спалень і власний кінозал: в якому маєтку буде відбувати карантин Роналду

Олександр Трикіша
4 вересня, 15:57
Новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні почав свою п'ятиденну ізоляцію згідно з карантинним обмеженнями в Англії

Кріштіану Роналду пересидить карантин у маєтку за 6 мільйонів

Втім, відбувати карантин португальцю доведеться у власному особняку вартістю 6 мільйонів фунтів.

Читайте також: "Сер Алекс, це для вас...": Роналду зворушив повідомленням про повернення в МЮ

В особняку сім спалень, фітнес-центр, кінозал, гідромасажна ванна, джакузі і басейн, повідомляє dailymail. В таких умовах набагато приємніше відбувати ізоляцію!

Особливості будинку:

  • 3 вітальні, кінозал, кабінет
  • Кухня для сніданку
  • Апартаменти з п'ятьма спальнями
  • Апартаменти-лофт на другому поверсі зі спальнею, вбиральнею, вітальнею, ТВ-зоною і кабінетом.
  • Двокімнатна прибудова
  • Люкс для відпочинку з басейном, тренажерним залом, сауною та джакузі
  • Гараж і загін
  • Всього близько 23 акрів (близько 9 гектарів)

Реклама


Фото: jackson-stops.co.uk

Роналду прибув до Англії вчора на приватному літаку в супроводі своєї родини – нареченої Джорджіни Родрігес і дітьми 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим, 3-річної Аланою Мартіною, і двійнятами Євою Марією і Матео Роналду, яким по чотири роки.

Як ми писали раніше, в другій і п'ятий день ізоляції Роналду повинен здати тести на коронавірус. У разі негативного результату він зможе приєднатися до команди.

Напередодні Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Португалець побив рекорд іранця Алі Даеї.

Реклама