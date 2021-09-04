Сім спалень і власний кінозал: в якому маєтку буде відбувати карантин Роналду

Кріштіану Роналду пересидить карантин у маєтку за 6 мільйонів

Втім, відбувати карантин португальцю доведеться у власному особняку вартістю 6 мільйонів фунтів.

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В особняку сім спалень, фітнес-центр, кінозал, гідромасажна ванна, джакузі і басейн, повідомляє dailymail. В таких умовах набагато приємніше відбувати ізоляцію!

Особливості будинку:

3 вітальні, кінозал, кабінет

Кухня для сніданку

Апартаменти з п'ятьма спальнями

Апартаменти-лофт на другому поверсі зі спальнею, вбиральнею, вітальнею, ТВ-зоною і кабінетом.

Двокімнатна прибудова

Люкс для відпочинку з басейном, тренажерним залом, сауною та джакузі

Гараж і загін

Всього близько 23 акрів (близько 9 гектарів)

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Фото: jackson-stops.co.uk

Роналду прибув до Англії вчора на приватному літаку в супроводі своєї родини – нареченої Джорджіни Родрігес і дітьми 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим, 3-річної Аланою Мартіною, і двійнятами Євою Марією і Матео Роналду, яким по чотири роки.

Як ми писали раніше, в другій і п'ятий день ізоляції Роналду повинен здати тести на коронавірус. У разі негативного результату він зможе приєднатися до команди.

Напередодні Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Португалець побив рекорд іранця Алі Даеї.