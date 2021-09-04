4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Семь спален и собственный кинозал: в каком особняке будет отбывать карантин Роналду

Александр Трикиша
4 сентября, 15:57
Новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сегодня начал свою пятидневную изоляцию согласно карантинным ограничениям в Англии

Криштиану Роналду пересидит карантин в особняке за 6 миллионов

Впрочем, отбывать карантин португальцу придется в собственном особняке стоимостью 6 миллионов фунтов.

Читайте также: "Сэр Алекс, это для вас…": Роналду растрогал сообщением о возвращении в МЮ

В особняке семь спален, фитнес-центр, кинозал, гидромассажная ванна, джакузи и бассейн, сообщает dailymail. В таких условиях намного приятней отбывать изоляцию!

Особенности дома:

  • 3 гостиных, кинозал, кабинет
  • Кухня для завтрака
  • Апартаменты с пятью спальнями
  • Апартаменты-лофт на втором этаже со спальней, гардеробной, гостиной, ТВ-зоной и кабинетом.
  • Двухкомнатная пристройка
  • Люкс для отдыха с бассейном, тренажерным залом, сауной и джакузи
  • Гараж и загон
  • Всего около 23 акров (около 9 гектаров)

Реклама


Фото: jackson-stops.co.uk

Роналду прибыл в Англию вчера на частном самолете в сопровождении своей семьи – невесты Джорджины Родригес и детьми 11-летним Криштиану Роналду-младшим, 3-летней Аланой Мартиной, и двойняшками Евой Марией и Матео Роналду, которым по четыре года.

Как мы писали ранее, во второй и пятый день изоляции Роналду должен сдать тесты на коронавирус. В случае отрицательного результата он сможет присоединиться к команде.

Накануне Роналду стал лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.

Реклама