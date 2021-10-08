7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Сексуальна навіть на лікарняному ліжку: красуня-тенісистка перенесла операцію

Олександр Трикіша
8 жовтня, 15:20
Угорська тенісистка Фанні Штоллар розповіла своїм підписникам про перенесену операцію. Спортсменка звернулася до фанатів прямо з палати. І виглядає вона – фантастично!

Фанні Штоллар перенесла операцію / Фото: Instagram

Помітно, що перед тим, як зробити фото, Фанні привела себе в порядок і не забула додати безрозмірній медичній сорочці зухвале декольте.

"Я вже досить давно боролася з моїм зап'ястям. Я намагалася повернутися і пограти в цьому році, але не змогла прожити і тижня без болю в зап'ясті.

Це був мій останній варіант, і рішення вибрати операцію завжди було нелегким. На жаль, це був єдиний спосіб повернутися і зайнятися спортом, який я люблю ", – розповіла про причини операції тенісистка.

Однією з перших у неї в коментарях відзначилася інша тенісистка Ежені Бушар, зазначивши зовнішній вигляд: "Чому твій халат такий стильний".

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