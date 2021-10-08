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Сексуальная даже на больничной койке: красотка-теннисистка перенесла операцию

Александр Трикиша
8 октября, 15:20
Венгерская теннисистка Фанни Штоллар рассказала своим подписчикам о перенесенной операции. Спортсменка обратилась к фанатам прямо из палаты. И выглядит она – фантастически!

Фанни Штоллар перенесла операцию / Фото: Instagram

Заметно, что перед тем, как сделать фото, Фанни привела себя в порядок и не забыла добавить безразмерной медицинской рубашке вызывающее декольте.

"Я уже довольно давно боролась с моим запястьем. Я пыталась вернуться и поиграть в этом году, но не смогла прожить и недели без боли в запястье.

Это был мой последний вариант, и решение выбрать операцию всегда было нелегким. К сожалению, это был единственный способ вернуться и заняться спортом, который я люблю", – рассказала о причинах операции теннисистка.

Одной из первых у нее в комментариях отметилась другая теннисистка Эжени Бушар, отметив внешний вид: "Почему твой халат такой стильный".

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