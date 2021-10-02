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Яка ж вона алкоголічка? Екснаречена Кличка вразила новою зовнішністю

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 16:41
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Хайден Панеттьєрі повернулася в соціальні мережі, де її не було з весни. Колишня кохана Володимира Кличка має шикарний вигляд
Хейден Панеттьєрі. Колаж - "Сьогодні"
Хейден Панеттьєрі. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

23 тижні від американської актриси Хайден Панеттьєрі не було повідомлень у Instagram. І ось колишня наречена Володимира Кличка повернулася в соцмережі, опублікувавши своє фото після відвідування салону краси під назвою "Рожеві щічки" в Шерман-Окс – районі в долині Сан-Фернандо Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

Румяне личко, Хайден квітне і пахне ... Може, чорна смуга в житті зоряної блондинки і справді позаду?

"Моє улюблене місце ще з підліткового віку. Господиня салону Сінді і її дівчатка – мої чарівні палички, завжди допомагають мені почувати себе свіжою, новою і красивою кожен раз, коли я до них заходжу! Вони моя секретна зброя", – поділилася з фоловерами 32-річна Хайден Панеттьєрі.

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  • "З поверненням до Instagram!" – пишуть у коментарях під фото шанувальники Хайден

Нагадаємо, у Хайден і Володимира Кличка в 2014 році народилася дочка Кая Євдокія, але в 2018-му пара розпалася, після чого дівчина пристрастилася до алкоголю. Апогеєм розгульного життя став конфлікт з бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її в нічному клубі . До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!

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Хайден Панеттьєрі знову з Браяном Гікерсоном
Хайден Панеттьєрі знову з Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте, Хайден його пробачила, і тепер пара намагається побудувати стосунки з чистого аркуша.

Тим часом дочка Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі живе з бабусею матір'ю Володимира і Віталія Кличків – в Україні. Про це нещодавно розповів Віталій Кличко.

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