Секс-символ українського спорту зробила селфі із Зеленським

"На удачу!" – так дворазова чемпіонка світу з дзюдо пояснила бажання зробити спільне фото з президентом України перед поїздкою на Олімпіаду в Токіо

Дар'я Білодід і Володимир Зеленський / Фото: Instagram

У неділю, 11 липня, у українських спортсменів, які незабаром виступлять на Олімпіаді в Токіо, відбулася зустріч з президентом країни.

Як ми писали раніше, Володимир Зеленський передав олімпійцям прапор з підписами військових, котрі в різні роки захищали Україну на фронті.

Тим часом 20-річна Дар'я Білодід, яку багато хто називає найкрасивішою спортсменкою України, користуючись нагодою, зробила з президентом країни селфі.

"На удачу!" – написала у себе в Instagram дворазова чемпіонка світу з дзюдо

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Відзначимо, що Олімпіада в Токіо стартує вже 23 липня. Україні передрікають 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Одна з головних претенденток на нагороду – Дар'я Білодід.