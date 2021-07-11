Секс-символ украинского спорта сделала селфи с Зеленским

Дарья Белодед и Владимир Зеленский / Фото: Instagram
В воскресенье, 11 июля, у украинских спортсменов, которые вскоре выступят на Олимпиаде в Токио, состоялась встреча с президентом страны.
Как мы писали ранее, Владимир Зеленский передал олимпийцам флаг с подписями военных, в разные годы защищавших Украину на фронте.
Между тем 20-летняя Дарья Белодед, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, пользуясь случаем, сделала с президентом страны селфи.
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Отметим, что Олимпиада в Токио стартует уже 23 июля. Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Одна из главных претенденток на награду – Дарья Белодед.
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