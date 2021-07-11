Секс-символ украинского спорта сделала селфи с Зеленским

"На удачу!" – так двукратная чемпионка мира по дзюдо объяснила желание сделать совместное фото с президентом Украины перед поездкой на Олимпиаду в Токио

Дарья Белодед и Владимир Зеленский / Фото: Instagram

В воскресенье, 11 июля, у украинских спортсменов, которые вскоре выступят на Олимпиаде в Токио, состоялась встреча с президентом страны.

Как мы писали ранее, Владимир Зеленский передал олимпийцам флаг с подписями военных, в разные годы защищавших Украину на фронте.

Между тем 20-летняя Дарья Белодед, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, пользуясь случаем, сделала с президентом страны селфи.

"На удачу!" – написала у себя в Instagram двукратная чемпионка мира по дзюдо

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Отметим, что Олимпиада в Токио стартует уже 23 июля. Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Одна из главных претенденток на награду – Дарья Белодед.