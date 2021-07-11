Зеленський передав олімпійцям прапор з підписами військових: деяких з них уже немає в живих

На полотнищі прапора – автографи військових, які в різні роки захищали нашу країну на фронті, а також обриси карти України в межах її міжнародно визнаних кордонів

Зеленський і олімпійці України / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві зі спортсменами, які представлятимуть Україну на літніх Олімпійських іграх в Токіо, передав їм прапор України, підписаний військовими, котрі в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

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Починаючи з 2014-го цей стяг підписали бійці, які в різні роки воювали проти агресора на сході України. Зокрема тут є підпис захисника України, відомого за позивним "Філін", який пішов на війну добровольцем, сформував батальйон "Донбас" у складі Національної гвардії України та в подальшому вже у складі Збройних Сил України успішно виконав 29 бойових завдань. Його нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю. Є підписи "Монгола" та "Боцмана", яких посмертно нагороджено орденами "За мужність" за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар'їнку відповідно.

Підписав прапор і боєць "Сава" – росіянин, який пішов захищати Україну як доброволець, згодом нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Зараз очікує на отримання українського громадянства.

На полотнищі прапора також написано "Слава Україні!" та намальовані обриси мапи України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За словами військових, цей малюнок з’явився нещодавно, після того як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 була розміщена карта України, що викликало негативну реакцію з боку країни-агресора.

З ініціативи українських військових цей прапор був спеціально переданий Володимиру Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо (23 липня – 8 серпня).

Таким чином захисники України захотіли підтримати наших спортсменів та нагадати їм, що наші воїни на фронті також мужньо й гідно протистоять супернику, який переважає і кількістю особового складу, і матеріально-технічним оснащенням, але перемога неодмінно буде за Україною.

"Це – прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами", – пояснив президент України

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Проте, як зауважили військові, вони не будуть проти того, щоб на цьому прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів.