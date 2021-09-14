14 вересня 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 33’
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 31’
Барселона 0
Баварія 0
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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"Сьогодні грало Динамо 90-х": наставник "біло-синіх" про перемогу над Бенфікою

Сергій Шаховець
14 вересня, 21:58
У першому матчі Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 розгромило своїх ровесників з Бенфіки

Динамо U-19 розгромило Бенфіку в стартовому поєдинку Юнацької ліги УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Старший тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував перемогу своїх підопічних над Бенфікою з великим рахунком 4:0 в рамках 1-го туру юнацької Ліги УЄФА.

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- Яким був план на гру і чи виконала його команда?

- Ми розуміли, що за такої гри суперника у нас буде достатня кількість моментів. Вони розташовувалися високо, особливо крайні захисники, тому виникали вільні зони, куди підключалися наші швидкі гравці – Самба і Волошин. Так що, звичайно, ми розраховували на забиті м'ячі. Вдячний команді за те, що хлопці добре спрацювали в обороні, витримали розташування і структуру, про що ми їх просили, і це принесло успіх.

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- Вийшла прекрасна комбінація, коли другий м'яч забивав Боль, чи не шкода вам, що в тому моменті був зафіксований офсайд?

- На тренуваннях ми награємо моменти з швидкими атаками. Коли Боль забіг вперед, це був класичний епізод ще з часів Валерія Лобановського, коли центральний захисник підключається до атаки і забиває. Прикро, що було положення "поза грою", але комбінація вийшла відмінна, добре її розіграли. Нічого страшного, пізніше забили свої м'ячі. В цілому сьогодні вийшла класична гра Динамо 90-х: забили швидкий м'яч, а потім всю гру ловили суперника на контратаках.

Нагадаємо, що сьогодні перша команда київського Динамо зіграє з Бенфікою матч 1-го туру Ліги чемпіонів, який розпочнеться о 22:00. Трансляція Динамо – Бенфіка вже доступна на нашому сайті.

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