"Сегодня играло Динамо 90-х": наставник "бело-синих" о победе над Бенфикой

Динамо U-19 разгромило Бенфику в стартовом поединке Юношеской лиги УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Старший тренер Динамо U19 Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных над Бенфикой с крупным счетом 4:0 в рамках 1-го тура юношеской Лиги УЕФА.

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- Каким был план на игру и выполнила ли его команда?

- Мы понимали, что при такой игре соперника у нас будет достаточное количество моментов. Они располагались высоко, особенно крайние защитники, поэтому возникали свободные зоны, куда подключались наши быстрые игроки – Самба и Волошин. Так что, конечно, мы рассчитывали на забитые мячи. Благодарен команде за то, что ребята хорошо сработали в обороне, выдержали расположение и структуру, о чем мы их просили, и это принесло успех.

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- Вышла прекрасная комбинация, когда второй мяч забивал Боль, не жаль ли вам, что в том моменте был зафиксирован офсайд?

- На тренировках мы наигрываем моменты с быстрыми атаками. Когда Боль забежал вперед, это был классический эпизод еще со времен Валерия Лобановского, когда центральный защитник подключается к атаке и забивает. Досадно, что было положение "вне игры", но комбинация получилась отличная, хорошо ее разыграли. Ничего страшного, позже забили свои мячи. В целом сегодня получилась классическая игра Динамо 90-х: забили быстрый мяч, а потом всю игру ловили соперника на контратаках.

Напомним, что сегодня первая команда киевского Динамо сыграет с Бенфикой матч 1-го тура Лиги чемпионов, который начнется в 22:00. Трансляция Динамо – Бенфика уже доступна на нашем сайте.