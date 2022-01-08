Сьогодні дебют! Миколенко потрапив до стартового складу Евертона

Миколенко вперше зіграє за Евертон / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Евертон зіграє проти Галл Сіті сьогодні на стадіоні "Кей Сі Стедіум", початок о 19:30. Миколенко не зміг дебютувати за Евертон раніше через регламент але сьогодні нічого не заважає йому вийти на поле.

Реклама

Раніше іспанський фахівець засинав компліментами гравця збірної України. Бенітес вірить, що Миколенко – це майбутнє Евертона.

В англійській Прем'єр-лізі Миколенко може дебютувати 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер. Але для цього необхідно добре зарекомендувати себе в сьогоднішній зустрічі.

Читайте також: