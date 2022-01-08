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Сьогодні дебют! Миколенко потрапив до стартового складу Евертона

Олександр Трикіша
8 січня, 18:50
Український захисник Віталій Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матч Кубка Англії проти Галл Сіті. Це буде дебют ексдинамівця в Англії

Миколенко вперше зіграє за Евертон / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Евертон зіграє проти Галл Сіті сьогодні на стадіоні "Кей Сі Стедіум", початок о 19:30. Миколенко не зміг дебютувати за Евертон раніше через регламент але сьогодні нічого не заважає йому вийти на поле.

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Раніше іспанський фахівець засинав компліментами гравця збірної України. Бенітес вірить, що Миколенко – це майбутнє Евертона.

В англійській Прем'єр-лізі Миколенко може дебютувати 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер. Але для цього необхідно добре зарекомендувати себе в сьогоднішній зустрічі.

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