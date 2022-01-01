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Кар'єра під укіс: Миколенку дали нефартовий номер у Евертоні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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1 січня, 13:38
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22-річний українець гратиме в Евертоні під 19-м номером – у попередніх футболістів, які виступали з цією цифрою на спині, кар'єра в клубі з Ліверпуля не склалася
Миколенко отримав у Евертоні №19
Миколенко отримав у Евертоні №19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Першого дня нового року Віталій Миколенко офіційно став гравцем Евертона, уклавши контракт з англійським клубом до літа 2026 року.

Як повідомляє Twitter Евертона, за "ірисок" колишній лівий захисник Динамо виступатиме під 19-м номером. У Києві у нього був 16-й.

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З огляду на те, як у Евертоні склалася доля попередніх володарів 19-го номера, цей вибір нічого доброго українцю не обіцяє.

ХАМЕС РОДРІГЕС (2020/21)

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Провівши 12 місяців із дев'ятнадцяткою на спині, знаменитий колумбієць видав не найгірші показники в Евертоні – 6 голів у 26 матчах. Але Рафаель Бенітес, ставши тренером "ірисок", одразу дав зрозуміти, що найкращий снайпер ЧС-2014 йому не потрібен, і Хамесу довелося перебратися до Катару.

ДЖИБРІЛЬ СИДІБЕ (2019/20)

Французький чемпіон світу-2018 перебрався до Евертона з Монако на умовах оренди з опцією укладання постійного контракту, але за сезон "іриски" відмовилися викуповувати контракт Джибріля, і той змушений був повернутися до монегасків.

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БАЄ УМАР НІАССЕ (2017/18 – 18/19)

Сенегалець був куплений Евертоном у Локомотива в 2016-му за значні 18 млн євро, але Рональду Куману, який очолив незабаром "ірисок", африканець виявився не потрібен – тому поневірявся орендами, а коли перебував у Евертоні, то здебільшого полірував лавку запасних, 2021-го остаточно залишивши ліверпульський клуб.

Сподіватимемося, цю карму невдалого 19-го номера в Евертоні зруйнує Віталій Миколенко.

Миколенко перебрався до Евертона
Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Нагадаємо, Динамо отримає від Евертона за Миколенка 23 млн євро – англійський клуб перебив пропозицію Роми, яку очолює Жозе Моурінью.

Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

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