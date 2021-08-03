Сьома медаль України на Олімпіаді! Як нагороджували супермаму Аллу Черкасову

Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters
Мабуть, навіть чемпіонка з вільної боротьби в категорії до 68 кг американка Таміра Менса не раділа на п'єдесталі пошани своєму "золоту" так, як українка Алла Черкасова – "бронзі"!
Ще б пак! Як розповідала 32-річна львів'янка напередодні, це була її остання Олімпіада, і на ній вона обіцяла своєму синові медаль.
Сказано – зроблено! У бронзовій сутичці Черкасова поклала на лопатки японку Сару Досьо.
І тепер думає народити ще одну дитину.
"Мій син чекав цієї медалі більше, ніж я. І мені було дуже неприємно йому казати, що "золота" не буде. Вже ніколи не буде. Але бодай "бронза" є в нашій родині. Навіть не знаю, чим буду займатися далі. Може, вдруге в декрет піду", – розповіла "Сьогодні "Алла Черкасова
ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЧЕРКАСОВУ
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрілків з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":
- Медальний залік Олімпіади
- Склад і медалі збірної України
- Розклад Олімпіади в Токіо
- Ми в Токіо – ексклюзивні репортажі
- Хроніки Олімпіади-2020 – топ-події всіх днів
- Міс збірної України на Олімпіаді – голосування
Новини на цю ж тему:"У декрет піду": наша героїня Олімпіади залишає спорт Браво, Алла! Сьому медаль Україні на Олімпіаді принесла борчиня одним забійним прийомом Українська борчиня не дотерпіла до фіналу Олімпіади, але ще побореться за "бронзу" Моя остання Олімпіада! Син чекає на медаль! Емоції української борчині перед битвою за фінал