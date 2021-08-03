Сьома медаль України на Олімпіаді! Як нагороджували супермаму Аллу Черкасову

Під час церемонії нагородження на Іграх-2020 у Токіо борчиня Алла Черкасова дала волю емоціям, поцілувавши бронзову медаль, як своє рідне дитя

Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

Мабуть, навіть чемпіонка з вільної боротьби в категорії до 68 кг американка Таміра Менса не раділа на п'єдесталі пошани своєму "золоту" так, як українка Алла Черкасова – "бронзі"!

Ще б пак! Як розповідала 32-річна львів'янка напередодні, це була її остання Олімпіада, і на ній вона обіцяла своєму синові медаль.

Сказано – зроблено! У бронзовій сутичці Черкасова поклала на лопатки японку Сару Досьо.

І тепер думає народити ще одну дитину.

"Мій син чекав цієї медалі більше, ніж я. І мені було дуже неприємно йому казати, що "золота" не буде. Вже ніколи не буде. Але бодай "бронза" є в нашій родині. Навіть не знаю, чим буду займатися далі. Може, вдруге в декрет піду", – розповіла "Сьогодні "Алла Черкасова

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ ЧЕРКАСОВУ

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрілків з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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