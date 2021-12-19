Нічого – собі! Усик опублікував листа святому Миколаю

Усик і усі його прохання / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, який напередодні вразив ударом лівою у пінг-понгу, оприлюднив свій лист до святого Миколая.

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"Святий Миколаю!!! Поклади моїм друзям під подушку п'ять коробочок: першу – наповни здоров'ям, другу – успіхом, третю – добром, четверту – терпеливістю, а в п'яту поклади віру! І ще – дуже тебе прошу, пов'яжи всі коробки щастям!!!" – йдеться у листі, який Олександр Усик опублікував у себе в сторіз.

Зауважимо, що Олександр Усик вміє дарувати свято оточуючим. І йдеться не лише про перемоги у рингу. Свого часу український боксер підірвав соцмережі, продекламувавши біля ялинки вірш Максима Рильського "Білі мухи".

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А нещодавно Усик отримав подарунок від кримінального авторитета. Дикий Арман із Казахстану одягнув Олександра в розкішний халат.