Розсмішив! Усик драйвово прочитав знаменитий вірш українською мовою

Олександр Усик, у рясі привітавши православних з Різдвом, продовжує святкувати. Український боксер опублікував відео, як він біля ялинки декламує популярний вірш Максима Рильського "Білі мухи". Олімпійський чемпіон увійшов у роль, прочитавши вірш виразно, на одному диханні. Ще й розмахуючи руками.
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Галю, Петрику, Кіндрате
Годі, ледарі, вам спати
І побіглі до санчат
Галя, Петрик и Кіндрат
Всі з гори летять щодуху
Щоб впіймати білу муху
А санчата їм усім
Змайстрував хто?
Тут Усик зробив паузу ...
... старий Максим ", – завершив вірш боксер, отримавши в нагороду заразливий сміх присутніх.
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Фоловерам Усика "мухи" в його виконанні сподобалися. Ось коментарі підписників:
- Нагадав улюблений вірш дитинства
- Чудово!
- Артист! А можна ще який-небудь вірш?
Раніше ми писали, що побитий Усиком боєць бігає під його пісню українською мовою.
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