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Розсмішив! Усик драйвово прочитав знаменитий вірш українською мовою

13 січня, 12:44

Олег Люлька Олег Люлька

"Білі міхі" у виконанні боксера припали до смаку його фоловерам

Олександр Усик, у рясі привітавши православних з Різдвом, продовжує святкувати. Український боксер опублікував відео, як він біля ялинки декламує популярний вірш Максима Рильського "Білі мухи". Олімпійський чемпіон увійшов у роль, прочитавши вірш виразно, на одному диханні. Ще й розмахуючи руками.

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Галю, Петрику, Кіндрате
Годі, ледарі, вам спати
І побіглі до санчат
Галя, Петрик и Кіндрат

Всі з гори летять щодуху
Щоб впіймати білу муху
А санчата їм усім
Змайстрував хто?

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Тут Усик зробив паузу ...

... старий Максим ", – завершив вірш боксер, отримавши в нагороду заразливий сміх присутніх.

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Фоловерам Усика "мухи" в його виконанні сподобалися. Ось коментарі підписників:

  • Нагадав улюблений вірш дитинства
  • Чудово!
  • Артист! А можна ще який-небудь вірш?

Олександр Усик
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Олександр Усик / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що побитий Усиком боєць бігає під його пісню українською мовою.

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

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боксер Олександр Усик вірш

Джерело: Сегодня|Спорт

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