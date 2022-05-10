Стримуючи сльози. Шевченко розчулився в ефірі італійського телебачення

Зірка світового футболу Андрій Шевченко мало не заплакав у ефірі італійського телебачення. Легендарний футболіст хотів у перші дні війни стати на захист батьківщини зі зброєю в руках. Але зваживши всі за і проти, вирішив допомагати Україні на гуманітарному фронті.

"Так, я багато разів думав, щоб піти воювати за країну. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення.

Найкраще рішення – використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям , створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями.

Це те, чим я займаюся останні два місяці", – сказав Шевченко в інтерв'ю італійському телебаченню.