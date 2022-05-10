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Сдерживая слезы. Шевченко растрогался в эфире итальянского телевидения

Сергей Шаховец
10 мая, 09:22
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко близко к сердцу принимает трагические события в Украине

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко чуть не заплакал в эфире итальянского телевидения. Легендарный футболист хотел в первые дни войны встать на защиту родины с оружием в руках. Но взвесив все за и против, принял решение помогать Украине на гуманитарном фронте.

"Да, я много раз думал, чтобы пойти воевать за страну. Но это, наверное, было бы не самое лучшее решение.

Лучшее решение – использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями.

Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", – сказал Шевченко в интервью итальянскому телевидению.

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Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко собрал большую партию медикаментов для украинских детей. Общая стоимость препаратов составила 400 тысяч евро.