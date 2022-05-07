Мощная поддержка от легенды. Шевченко купил для Украины медикаменты на огромную сумму

Икона мирового футбола Андрей Шевченко продолжает укреплять Украину на гуманитарном фронте

Андрей Шевченко на митинге в Лондоне / Фото: Instagram

Обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко с первых дней войны активно помогает Украине противостоять агрессору. Экс-наставник сборной Украины проводит многочисленные акции и встречи в помощь Украине.

Но не только словом, но и делом укрепляет свою родину прославленный футболист. Бывший пресс-атташе тренера Николай Васильков сообщил, что в Украину прибыла партия медикаментов, собранная Андреем Шевченко.

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Общая стоимость партии составляет около 400 тысяч евро. Эти медикаменты планируют передать в киевскую клинику "Охматдит" до 10 мая.

Андрей Шевченко на днях посетил итальянский город Пескара. Журналисты сразу же разнесли различные слухи о приобретении местного клуба. Но цель визита оказалось намного прозаичнее.