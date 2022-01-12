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Здав Усика з тельбухами! Екстренер Кличка розкрив, у чому сила українця

Сергій Шаховець
12 січня, 16:36
Український чемпіон Олександр Усик у поєдинках із габаритними боксерами використовує свої сильні якості, яких немає у суперваговиків

Бій Усик - Чісора / Фото: matchroomboxing

Колишній тренер ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка Сергій Городнічов розклав по поличках усі козирі чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Але чи зможуть суперваговики скористатися цими знаннями та перемогти українця?

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"Усика не можуть перемогти тому, що з ним ніхто не працює, як треба правильно працювати проти шульги.

У ваговиків слабкі ноги. У всіх, хто йому програє, Усик виграє за рахунок ніг. Буде боксер, який його тиснутиме, душитиме, не даватиме йому простору для пересування, тоді він не витримає. І все, тоді в нього виграють. Треба, щоб були такі самі ноги.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Чісора не зміг задавити Усика, бо йому не вистачило дихання. Хоча я вважаю, що це був один із найважчих боїв Усика. Якби Чісора додавав, більше піддавлював… Дивіться, як йому було тяжко. Було видно, що він його повимотував. А уявіть, що Ф'юрі зараз долучиться до роботи. Він може наробити Олександру великих проблем", – цитує Сергія Городнічова fightnews.info.

Усик – Чісора 31 жовтня в Лондоні

Зовсім недавно Ф'юрі вкотре зробив випад у бік українського боксера. Циганський король запідозрив Олександра Усика у вживанні стероїдів і має намір повернути до Великої Британії всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

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Тим часом українець готується до реваншу з Ентоні Джошуа. У разі перемоги у другій половині року Олександр може побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter