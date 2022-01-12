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Сдал Усика с потрохами! Экс-тренер Кличко раскрыл, в чем сила украинца

Сергей Шаховец
12 января, 16:36
Украинский чемпион Александр Усик в поединках с габаритными боксерами использует свои сильные качества, которых нет у супертяжей

Бой Усик - Чисора / Фото: matchroomboxing

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко Сергей Городничев разложил по полочкам все козыри чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Но смогут ли супертяжи воспользоваться этими знаниями и победить украинца?

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"Усика не могут победить потому, что с ним никто не работает, как нужно правильно работать против левши.

У тяжей слабые ноги. У всех, кто ему проигрывает, Усик выигрывает за счет ног. Будет боксер, который будет его давить, душить, не давать ему пространства для передвижения, тогда он не выдержит. И все, тогда у него выиграют. Надо, чтобы были такие же ноги.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Чисора не смог задавить Усика, потому что ему не хватило дыхалки. Хотя я считаю, что это был один из самых тяжелых боев у Усика. Если бы Чисора прибавлял, больше поддавливал… Смотрите, как ему было тяжело. Было видно, что он его повыматывал. А представьте, что Фьюри сейчас включится в работу. Он может наделать Александру больших проблем", – цитирует Сергея Городничева fightnews.info.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Совсем недавно Фьюри в очередной раз сделал выпад в сторону украинского боксера. Цыганский король заподозрил Александра Усика в употреблении стероидов и намерен вернуть в Великобританию все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

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Тем временем украинец готовится к реваншу с Энтони Джошуа. В случае победы во второй половине года Александр может подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter