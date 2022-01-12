Носив із собою ствол: український боксер показав грізне відео із Зеленським

Український боксер Іван Редкач поділився кумедним відео із президентом України Володимиром Зеленським. У ролику голова нашої країни грізно боксує у рингу

Володимир Зеленський на ринзі / Фото: Колаж: Сьогодні

Редкач десь розкопав архівне відео, де Зеленський ще до початку своєї політичної кар'єри тренується в рингу.

На тлі грає "бандитська" пісня зі словами про ствол у кишені, ОМОН у вікно та вирок.

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Редкач вже викладав це відео раніше і тоді залишив під ним жартівливий коментар.

"Чекайте Зеленського в Mahatch FC (ліга кулачних боїв – прим.). Тигр повертається на полювання 2022 або як там 2222. З ким би хотіли побачити Тигра?", – написав боксер.

Раніше Редкач розповів про незбагненне. Виявляється, Олександра Усика вирубив Денис Берінчик! Інцидент трапився ще під час їхньої аматорської кар'єри.

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Також Редкач зажадав пояснень від Усика та Ломаченка за секс-скандал зі священиком. Справа стосувалася звинувачень на адресу священика Московського патріархату.