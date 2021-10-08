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Вважає себе зіркою: демарш Маліновського не дає спокою українцям

Олександр Трикіша
8 жовтня, 09:46
Колишній тренер Олександрії Володимир Шаран висловив свою думку щодо конфлікту між наставником збірної України Петракова та Русланом Маліновським

Маліновський і Петраков влаштували конфлікт в збірній / Фото: Reuters

Маліновський образився на Петракова за його слова, що футболіст не вписується в його схему. Слово за слово – і найкращий асистент Серії А минулого сезону вже не викликається в збірну України.

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"Безумовно, Маліновський потрібен збірній. Ясна річ, що ми не можемо розкидатися такими футболістами. Але якщо футболіст виходить без бажання грати за збірну – це неправильно.

Чому так – це у нього треба запитати. Бо вважає себе зіркою. При Шевченку конфліктів не було. Була інша тактика, де він підходив. У Петракова – не підходить.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Такі ситуація бувають, тут нічого не поробиш. Або тренер повинен підлаштовуватися під футболіста, або футболіст повинен виконувати вказівки тренера.

Думаю, перший крок повинен зробити футболіст. Однозначно. І команда в цілому, якщо він потрібен збірній.

Володимир Шаран / Фото: AFP

Я не знаю детально, яка там сталася ситуація, але, виходячи з того, що читав у пресі, команда на стороні тренера. Я міг би це дізнатися, але мені не цікаво. Це рівень збірної, нехай вони вирішують", – сказав Шаран в інтерв'ю fanday.net.

Втім, варто зазначити, що Маліновський втратив місце в старті збірної ще при Шевченку. Руслан став одним з головних розчарувань на Євро-2020, але варто відзначити, що на турнірі він виступав на тлі травми і відразу після завершення сезону ліг під ніж.

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А потім поскандалив з новим наставником національної команди: "Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати".

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