Считает себя звездой: демарш Малиновского не дает покоя украинцам

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

Малиновский обиделся на Петракова за его слова, что футболист не вписывается в его схему. Слово за слово – и лучший ассистент Серии А прошлого сезона уже не вызывается в сборную Украины.

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"Безусловно, Малиновский нужен сборной. Понятное дело, что мы не можем разбрасываться такими футболистами. Но если футболист выходит без желания играть за сборную – это неправильно. Почему так – это у него надо спросить. Потому что считает себя звездой. При Шевченко конфликтов не было. Была другая тактика, где он подходил. У Петракова – не подходит.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Такие ситуация бывают, здесь ничего не поделаешь. Или тренер должен подстраиваться под футболиста, или футболист должен выполнять указания тренера. Думаю, первый шаг должен сделать футболист. Однозначно. И команда в целом, если он нужен сборной.

Владимир Шаран / Фото: AFP

Я не знаю детально, какая там произошла ситуация, но, исходя из того, что читал в прессе, команда на стороне тренера. Я мог бы это узнать, но мне не интересно. Это уровень сборной, пусть они решают", – сказал Шаран в интервью fanday.net.

Впрочем, стоит отметить, что Малиновский потерял место в старте сборной еще при Шевченко. Руслан стал одним из главных разочарований на Евро-2020, но стоит отметить, что на турнире он выступал на фоне травмы и сразу после завершения сезона лег под нож.

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А потом поскандалил с новым наставником национальной команды: "Какой подонок Петраков – он должен на колени стать".