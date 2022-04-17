СБУ, добийте мене! Дружина Усика показала реакцію Медведчука на допомогу від Кіркорова

Катерина Усик висміяла заяву Кіркорова / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика висміяла реакцію в Росії на затримання Віктора Медведчука. Раніше Катерина зраділа арешту скандального політика.

Вчора за Медведчука заступився відомий російський співак Філіп Кіркоров. Він звернувся до європейських політиків, щоб ті змусили СБУ "вивести з підвалів усіх людей та провести незалежне розслідування".

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Соцмережі відразу відреагували мемом, який підхопила Катерина Усик.

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Нібито побачивши, що Кіркоров збирається його рятувати, Медведчук просить СБУ добити його.

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Нагадаємо, що Катерина Усик негативно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.