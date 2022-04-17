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СБУ, добейте меня! Жена Усика показала реакцию Медведчука на помощь от Киркорова

Андрей Трофимов
17 апреля, 17:06
Екатерина Усик продолжает отслеживать все новости вокруг задержания украинского политика и делится в Instagram фотожабами по этому поводу

Екатерина Усик высмеяла заявление Киркорова / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика высмеяла реакцию в России на задержание Виктора Медведчука. Ранее Екатерина обрадовалась аресту скандального политика.

Вчера за Медведчука заступился известный российский певец Филипп Киркоров. Он обратился к европейским политикам, чтобы те заставили СБУ "вывести из подвалов всех людей и провести независимое расследование".

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Соцсети тут же отреагировали мемом, который подхватила Екатерина Усик.

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Якобы увидев, что Киркоров собирается его спасать, Медведчук просит СБУ добить его.

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Напомним, что Екатерина Усик нелицеприятно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.