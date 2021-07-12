Збірну Італії ледь не розірвали в Римі. Переможці Євро повернулися додому (відео)

Тріумфатори в понеділок вранці прилетіли з Лондона і отримали гарячий прийом уже в аеропорту. Потім команду зустріли в готелі

/ Фото: Reuters

53 роки по тому збірна Італії знову стала чемпіоном Європи. Відзначивши перемогу в столиці Великобританії над англійцями "Скуадра адзурра" не стала затримуватися на чужій землі і примчала додому. Вже на сході з трапа в Римі команду зустрічали журналісти та всі працівники аеропорту, які могли відлучитися з роботи.

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Насамперед головний тренер Роберто Манчіні і капітан Джорджо К'єлліні пред'явили публіці трофей.

А потім чи не кожен знімав спуск футболістів на телефон, а деякі просили зробити селфі.

Відео: Reuters

Частина тіффозі вітала своїх улюбленців в аеропорту, але значно більше – вже біля готелю, де команда розмістилася відразу після прильоту. 36-річний К'єлліні дозволив собі надіти корону і не втомлювався хвалитися трофеєм перед фанатами.

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Повного єднання з уболівальниками не відбулося, оскільки поліція все ж не допускала їх до футболістів через коронавірус.

Дивіться, як тренер Італії на животі проїхався по столу після Євро-2020.

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