Сборную Италию едва не разорвали в Риме. Победители Евро вернулись домой (видео)

Сборная Италии - чемпион Европы / Фото: Reuters
53 года спустя сборная Италии вновь стала чемпионом Европы. Отметив победу в столице Великобритании над англичанами "Скуадра адзурра" не стала задерживаться на чужой земле и примчалась домой. Уже на сходе с трапа в Риме команду встречали журналисты и все работники аэропорта, которые могли отлучиться с работы.
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Первым делом главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини предъявили публике трофей.
А затем едва ли не каждый снимал спуск футболистов на телефон, а некоторые просили сделать селфи.
Часть тиффози приветствовала своих любимцев в аэропорту, но значительно больше – уже у гостиницы, где команда разместилась сразу после прилета. 36-летний Кьеллини позволил себе надеть корону и не уставал хвастаться трофеем перед фанатами.
Полного единения с болельщиками не произошло, поскольку полиция все же не допускала их к футболистам из-за коронавируса.
Позже ожидаются официальные мероприятия по чествованию чемпионов.
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Вашему вниманию – самые интересные моменты финала:
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