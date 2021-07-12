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Англия 1
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Таких финалов Евро еще не было: голевой рекорд на Уэмбли

Олег Люлька Олег Люлька
12 июля, 00:17
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Впервые за все время проведения финальных матчей чемпионата Европы по футболу защитники забили более одного мяча за игру. У англичан отличился Шоу, у итальянцев – Бонуччи
Люк Шоу и Леонардо Бонуччи
Люк Шоу и Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

Финал Евро-2020 Италия – Англия на лондонском стадионе "Уэмбли" вошел в историю.

Как сообщает ESPN, впервые за всю историю финальных матчей крупных турниров, включая 61-летнюю историю финалов Евро, защитники в решающем поединке забили более одного мяча.

Англия открыла счет уже на второй минуте благодаря голу левого защитника МЮ Люка Шоу. С момента стартового свистка прошла 1 минута и 57 секунд! Этот гол стал самым быстрым в финалах Евро.

Италия же перевела игру в овертайм с помощью гола центрального защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи, который отличился на 67-й минуте финала.

Кроме того, финал-2020 стал первым с 2000 года, в котором забили обе команды.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
1:1 (109’)
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