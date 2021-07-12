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Тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги в фіналі Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 липня, 08:51
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Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи
Де Россі в роздягальні дав волю емоціям
Де Россі в роздягальні дав волю емоціям

Збірна Італії стала чемпіоном Європи! На "Вемблі" італійці в серії пенальті обіграли Англію. Основний і додатковий час завершився внічию – 1:1. Дивіться відеоогляд матчу Італія – Англія.

Після закінчення гри і церемонії нагородження італійці продовжили святкування в роздягальні. І там колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу національної команди, ефектно відсвяткував перемогу на Євро-2020.

Де Россі зайшов у роздягальню і з розгону стрибнув на стіл, який футболісти полили водою. Даніеле прокотився до самого кінця і впав, після чого схопився і почав далі емоційно святкувати перемогу.

Італія виграла чемпіонат Європи вдруге в історії. Вперше це сталося в 1968 році. Для Англії це був перший фінал.

Читайте також: Таких фіналів Євро ще не було: гольовий рекорд на "Вемблі"

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
1:1
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