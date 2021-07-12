Таких фіналів Євро ще не було: гольовий рекорд на Вемблі

Вперше за весь час проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу захисники забили більше одного м'яча за гру. У англійців відзначився Шоу, у італійців – Бонуччі

Люк Шоу і Леонардо Бонуччі / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 Італія – Англія на лондонському стадіоні "Вемблі" увійшов до історії.

Як повідомляє ESPN, вперше за всю історію фінальних матчів великих турнірів, включаючи 61-річну історію фіналів Євро, захисники у вирішальному поєдинку забили більше одного м'яча.

Англія відкрила рахунок вже на другій хвилині завдяки голу лівого захисника МЮ Люка Шоу. З моменту стартового свистка минула 1 хвилина і 57 секунд! Цей гол став найшвидшим в фіналах Євро.

Італія ж перевела гру до овертайму за допомогою гола центрального захисника Ювентуса Леонардо Бонуччі, який відзначився на 67-й хвилині фіналу.

Крім того, фінал-2020 став першим з 2000 року, в якому забили обидві команди.