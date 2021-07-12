11 липня 109’
Італія 1
Англія 1
13 липня 18:00
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Таких фіналів Євро ще не було: гольовий рекорд на Вемблі

Олег Люлька Олег Люлька
12 липня, 00:17
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Вперше за весь час проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу захисники забили більше одного м'яча за гру. У англійців відзначився Шоу, у італійців – Бонуччі
Люк Шоу і Леонардо Бонуччі
Люк Шоу і Леонардо Бонуччі / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 Італія – Англія на лондонському стадіоні "Вемблі" увійшов до історії.

Як повідомляє ESPN, вперше за всю історію фінальних матчів великих турнірів, включаючи 61-річну історію фіналів Євро, захисники у вирішальному поєдинку забили більше одного м'яча.

Англія відкрила рахунок вже на другій хвилині завдяки голу лівого захисника МЮ Люка Шоу. З моменту стартового свистка минула 1 хвилина і 57 секунд! Цей гол став найшвидшим в фіналах Євро.

Італія ж перевела гру до овертайму за допомогою гола центрального захисника Ювентуса Леонардо Бонуччі, який відзначився на 67-й хвилині фіналу.

Крім того, фінал-2020 став першим з 2000 року, в якому забили обидві команди.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
1:1 (109’)
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