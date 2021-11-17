16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
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Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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ПСЖ --
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Мілан --
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Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022

Любомир Луканюк
17 листопада, 11:14
Нашій команді знадобилося найменше перемог, щоб вийти у плей-офф світової першості

Українці виграли у Боснії / Фото: REUTERS

В останньому турі групового відбору на мундіаль збірна України обіграла Боснію – 2:0.

Чого вистачило нашій команді, щоб вийти у стикові матчі. Але це була лише друга перемога України у восьми поєдинках.

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Отже, Україні знадобилося найменше перемог для виходу до плей-офф європейської кваліфікації з 1998 року, коли на ЧС почали брати участь 32 команди, повідомляє Трибуна.

Босния – Украина / Фото: REUTERS

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У відборі ЧС-1998 Угорщина виграла три матчі у групі відбору, але поступилася Югославії у плей-офф.

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Раніше другі місця з двома перемогами посідали Норвегія (ЧС-2010) та Данія (ЧС-2014), але вони були найгіршими серед команд, що посіли другі позиції, і не виходили до плей-офф.

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Серед переможців груп найменше виграшів у Швейцарії та Франції – по 5.

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