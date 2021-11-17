Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022

Українці виграли у Боснії / Фото: REUTERS

В останньому турі групового відбору на мундіаль збірна України обіграла Боснію – 2:0.

Чого вистачило нашій команді, щоб вийти у стикові матчі. Але це була лише друга перемога України у восьми поєдинках.

Реклама

Отже, Україні знадобилося найменше перемог для виходу до плей-офф європейської кваліфікації з 1998 року, коли на ЧС почали брати участь 32 команди, повідомляє Трибуна.

Босния – Украина / Фото: REUTERS

Реклама

У відборі ЧС-1998 Угорщина виграла три матчі у групі відбору, але поступилася Югославії у плей-офф.

Читайте також: Дорога життя та смерті України на ЧС-2022

Раніше другі місця з двома перемогами посідали Норвегія (ЧС-2010) та Данія (ЧС-2014), але вони були найгіршими серед команд, що посіли другі позиції, і не виходили до плей-офф.

Реклама

Серед переможців груп найменше виграшів у Швейцарії та Франції – по 5.