Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на ЧМ-2022

Украинцы выиграли у Боснии / Фото: REUTERS

В последнем туре группового отбора на мундиаль сборная Украины обыграла Боснию – 2:0.

Чего хватило нашей команде, чтобы выйти в стыковые матчи. Но это была всего лишь вторая победа Украины в восьми поединках.

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Таким образом, Украине понадобилось меньше всего побед для выхода в плей-офф европейской квалификации с 1998 года, когда на ЧМ начали участвовать 32 команды, сообщает Трибуна.

Босния – Украина / Фото: REUTERS

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В отборе ЧМ-1998 Венгрия выиграла три матча в группе отбора, но уступила Югославии в плей-офф.

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Ранее вторые места с двумя победами занимали Норвегия (ЧМ-2010) и Дания (ЧМ-2014), но они были худшими среди команд, занявших вторые позиции, и не выходили в плей-офф.

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Среди победителей групп меньше всех выигрышей у Швейцарии и Франции – по 5.