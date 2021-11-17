16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Збірна України отримала нового головного тренера наступного дня після перемоги у Боснії

Андрій Трофімов
17 листопада, 22:37
Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України після героїчної перемоги національної команди у Боснії

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Наша команда посіла друге місце у відбірковій групі та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість у Катар .

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Одразу після матчу президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що з посади Петракова приберуть приставку виконуючий обов'язки.

Олександр Петраков і Андрій Павелко / Фото: УАФ

Угода з новим головним тренером діятиме до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі. Ймовірно, в асоціації розраховують, що наша команда таки проб'ється до фінальної частини.

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Крім цього, за згодою сторін контракт може бути продовжено до 30 липня 2024 року – до кінця фінальної частини Євро-2024, повідомляє УАФ.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Петраков очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та п'ять разів зіграла внічию.

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