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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Сборная Украины получила нового главного тренера на следующий день после победы в Боснии

Андрей Трофимов
17 ноября, 22:37
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины после героической победы национальной команды в Боснии

Александр Петраков / Фото: УАФ

Наша команда заняла второе место в отборочной группе и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Мы определили для команды Александра Петракова самый сложный и самый легкий путь на мировое первенство в Катар.

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Сразу после матча президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что от должности Петракова уберут приставку исполняющий обязанности.

Александр Петраков и Андрей Павелко / Фото: УАФ

Соглашение с новым главным тренером будет действовать до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.

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Кроме этого, с согласия сторон контракт может быть продлен до 30 июля 2024 года – до конца финальной части Евро-2024, сообщает УАФ.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Петраков возглавил сборную Украины с приставкой и. о. 18 августа после ухода Андрея Шевченко. Под его руководством национальная команда одержала две победы и пять раз сыграла вничью.

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