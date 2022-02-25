Санкціями проти Росії зачепило і Україну

Через агресію Путіна російські та українські клуби гратимуть на нейтральних полях / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що УЄФА відібрала у Санкт-Петербурга право проводити фінал Ліги чемпіонів, хоча це рішення було очікуваним.

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Також всі чекали виключення російських клубів з єврокубків, але УЄФА на такий крок не наважилася. В ухвалі лише йдеться, що домашні матчі вони мають проводити на нейтральних полях.

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Але це ще не все – санкції проти Росії зачепили й Україну. Наші клуби також будуть змушені проводити домашні матчі на нейтральних стадіонах.

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Втім, цього сезону представників України в єврокубках вже не залишилося. Сподіваємось, що до старту нового сезону в Україні вже пануватиме мир.

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