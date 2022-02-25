Санкциями против России зацепило и Украину

Из-за агрессии Путина российские и украинские клубы будут играть на нейтральных полях / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право проводить финал Лиги чемпионов, хотя это решение было ожидаемо.

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Так же все ждали исключения российских клубов из еврокубков, но УЕФА на такой шаг не решился. В постановлении лишь говорится, что домашние матчи они должны проводить на нейтральных полях.

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Но это еще не все – санкции против России зацепили и Украину. Наши клубы также вынуждены будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.

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Впрочем, в текущем сезоне представителей Украины в еврокубках уже не осталось. Надеемся, что к старту нового сезона в Украине уже будет царить мир.

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