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Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Санкциями против России зацепило и Украину

Александр Трикиша
25 февраля, 15:52
Сегодня УЕФА провел внеочередное заседание Исполкома организации из-за вторжения России в Украину. Ожидалось, что будут приняты серьезные меры в отношении оккупанта, но УЕФА снова удивил

Из-за агрессии Путина российские и украинские клубы будут играть на нейтральных полях / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что УЕФА отобрал у Санкт-Петербурга право проводить финал Лиги чемпионов, хотя это решение было ожидаемо.

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Так же все ждали исключения российских клубов из еврокубков, но УЕФА на такой шаг не решился. В постановлении лишь говорится, что домашние матчи они должны проводить на нейтральных полях.

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Но это еще не все – санкции против России зацепили и Украину. Наши клубы также вынуждены будут проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.

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Впрочем, в текущем сезоне представителей Украины в еврокубках уже не осталось. Надеемся, что к старту нового сезона в Украине уже будет царить мир.

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