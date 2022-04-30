3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл 0
Ліверпуль 1
30 квітня 19:30
Лідс 0
Манчестер Сіті 4
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Самураї сильніші за козаків. Збірна України з хокею залишається у Дивізіоні ІВ

Євген Щербаков
30 квітня, 20:11
Українські хокеїсти розгромно поступилися японцям і втратили всі шанси підвищитись у класі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Віддавши багато сил у драматичному матчі проти збірної Польщі, українські хокеїсти без шансів програли головному конкуренту у боротьбі за підвищення у класі збірної Японії. І таким чином підопічні Вадима Шахрайчука прогаяли навіть теоретичний шанс поборотися за перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ і відповідно на підвищення у класі.

Реклама

Гра українських хокеїстів не залагодилася від початку поєдинку. Вже на 9-й хвилині першого періоду команда Вадима Шахрайчука пропустила 3 шайби. У другому періоді Лялька та Ворона закинули дві шайби у ворота Японії, але захист знову тричі провалився.

В останній 20-хвилинці японці організували ще дві шайби і таким чином встановили остаточний рахунок 8:2 на користь самураїв.

Японія – Україна – 8:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Реклама

Поточне становище команд:

  • Японія – 9
  • Польща – 8
  • Україна – 4
  • Естонія – 0
  • Сербія – 0

Заключний матч ЧС-2022 з хокею у Дивізіоні ІВ збірна України проведе 1 травня проти Естонії. Але цей матч для українців уже не матиме турнірної мотивації, бо забезпечила собі заощадження прописки у дивізіоні.