Самураї сильніші за козаків. Збірна України з хокею залишається у Дивізіоні ІВ

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Віддавши багато сил у драматичному матчі проти збірної Польщі, українські хокеїсти без шансів програли головному конкуренту у боротьбі за підвищення у класі збірної Японії. І таким чином підопічні Вадима Шахрайчука прогаяли навіть теоретичний шанс поборотися за перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ і відповідно на підвищення у класі.

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Гра українських хокеїстів не залагодилася від початку поєдинку. Вже на 9-й хвилині першого періоду команда Вадима Шахрайчука пропустила 3 шайби. У другому періоді Лялька та Ворона закинули дві шайби у ворота Японії, але захист знову тричі провалився.

В останній 20-хвилинці японці організували ще дві шайби і таким чином встановили остаточний рахунок 8:2 на користь самураїв.

Японія – Україна – 8:2 (3:0, 3:2, 1:0)

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Поточне становище команд:

Японія – 9

Польща – 8

Україна – 4

Естонія – 0

Сербія – 0

Заключний матч ЧС-2022 з хокею у Дивізіоні ІВ збірна України проведе 1 травня проти Естонії. Але цей матч для українців уже не матиме турнірної мотивації, бо забезпечила собі заощадження прописки у дивізіоні.