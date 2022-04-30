Самураи сильнее казаков. Сборная Украины по хоккею остается в Дивизионе IВ

Украинские хоккеисты проиграли Японии и упустили шанс повыситься в классе / Фото: Коллаж: Сегодня
Отдав много сил в драматическом матче против сборной Польши, украинские хоккеисты без шансов проиграли главному конкуренту в борьбе за повышение в классе сборной Японии. И таким образом подопечные Вадима Шахрайчука упустили даже теоретический шанс побороться за победу на чемпионате мира в Дивизионе IВ и соответственно на повышение в классе.
Игра украинских хоккеистов не заладилась с самого начала поединка. Уже к 9-ой минуте первого периода команда Вадима Шахрайчука пропустила 3 шайбы. Во втором периоде Лялька и Ворона забросили две шайбы в ворота Японии, но защита снова трижды провалилась.
В последней 20-минутке японцы организовали еще две шайбы и таким образом установили окончательный счет 8:2 в пользу самураев.
Япония – Украина – 8:2 (3:0, 3:2, 1:0)
Текущее положение команд:
- Япония – 9
- Польша – 8
- Украина – 4
- Эстония – 0
- Сербия – 0
Заключительный матч ЧМ-2022 по хоккею в Дивизионе IВ сборная Украины проведет 1 мая против Эстонии. Но этот матч для украинцев уже не будет иметь турнирной мотивации, так как обеспечила себе сбережение прописки в дивизионе.