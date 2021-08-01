Найбільш медальне фото України! Як Світоліна вболівала за Романчука на Олімпіаді в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтримала плавця Михайла Романчука під час фінального запливу на 1500 метрів на Олімпійських іграх-2020 в Токіо

Медалісти України Еліна Світоліна і Михайло Романчук / Фото: НОК України, Instagram

Бронзова медалістка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна наступного ранку після перемоги над Оленою Рибакіною не відсиплялася до обіду. Перша ракетка України прийшла підтримати Романчука, який боровся в Японії за свою другу нагороду – на дистанції 1500 метрів.

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Еліна сиділа в секторі української делегації і емоційно вболівала за Михайла, який приніс Україні олімпійську нагороду у плаванні вперше за 17 років.

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А після того, як до "бронзи" на дистанції 800 метрів сьогодні Михайло додав "срібло" на 1500 метрів вільним стилем і пройшло нагородження, Романчук і Світоліна зробили селфі і фото з українським прапором. І медалями, яких у них три на двох.

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