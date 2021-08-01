Самое медальное фото Украины! Как Свитолина болела за Романчука на Олимпиаде в Токио

Медалисты Украины Элина Свитолина и Михаил Романчук / Фото: НОК Украины, Instagram
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Элина Свитолина на следующее утро после победы над Еленой Рыбакиной не отсыпалась до обеда. Первая ракетка Украины пришла поддержать Романчука, который боролся в Японии за свою вторую награду – на дистанции 1500 метров.
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Элина сидела в секторе украинской делегации и эмоционально болела за Михаила, который принес Украине олимпийскую награду в плавании впервые за 17 лет.
А после того,как к "бронзе" на дистанции 800 метров сегодня Михаил добавил "серебро" на 1500 метров вольным стилем и прошло награждение, Романчук и Свитолина сделали селфи и фото с украинским флагом. И медалями, которых у них три на двоих.
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